Луганские боксеры завоевали семь медалей на крупном российском турнире

Состязания проходили в Ростовской области России. Фото: mklnr.su

Сразу семь призовых мест завоевали спортсмены Луганской республиканской федерации бокса имени Эдуарда Дидоренко на XVIII Всероссийском турнире памяти героя атомного подводного крейсера «Курск» Сергея Калинина. Об этом сообщили в Министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР.

- Соревнования проводились 14-18 августа в станице Багаевской Ростовской области. Сборная ЛНР была представлена отделением Комплексной детско-юношеской спортивной школы и боксерского клуба «Юность» из Антрацита, - рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что в боксерских поединках приняли участие более 170 спортсменов из разных регионов России. По результатам турнира первые места заняли Виктор Ерошенко и Максим Терещенко, а Владимир Костенко, Михаил Тереньтьев, Артем Лыдин, Захар Гребенюк и Михаил Туренко стали обладателями бронзовых наград.

Напомним, ранее сообщалось, что чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и российский борец Камил Гаджиев провели мастер-классы для луганских спортсменов. Кроме того, Луганская Народная Республика получила от России спортивный подарок - площадку для занятий воркаутом.

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