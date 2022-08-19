В освобожденных районах ЛНР полностью завершили уборку озимых

В общем на сегодняшний день в Республике убраны более 328 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур и намолочено более одного миллиона тонн зерна. Фото: пресс-служба Правительства ЛНР

Аграрии освобожденных районов ЛНР завершили уборку озимых зерновых культур в полном объеме. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики.

- Полностью завершили уборку озимых зерновых культур сельхозтоваропроизводители Новопсковского, Беловодкого и Марковского районов Луганской Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что в Белокуракинском и Старобельском районах озимые убраны на 99 процентах отведенных под них площадей. Максимальный урожай удалось собрать сельхозпроизводителям Новоайдарского и Марковского районов - по 47,1 и 40,8 центнера с гектара соответственно.

В общем на сегодняшний день в Республике убраны более 328 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур и намолочено более одного миллиона тонн зерна, что позволит полностью закрыть потребности Республики.

Озимые зерновые культуры собраны на 92% полей, яровые - на 51%. Здесь по темпам лидируют аграрии Перевальского, Славяносербского и Троицкого районов.

Кроме того, аграрии приступили к уборке гречихи. Также они продолжают сбор горчицы, картофеля, овощей и бахчевых культур.

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