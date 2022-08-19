В ДНР сообщили, в каком формате будет проходить обучение в школах с 1 сентября

Окончательное решение о форме обучения будет принято накануне 1 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ДНР пояснили, в каком формате будет проходить обучение в школах с 1 сентября. Скорее всего, учебный процесс будет комбинированным. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время проведения педагогического совещания в Мариуполе.

По словам руководителя государства, вероятнее всего, что в школах будет применен комбинированный подход: часть из них, которые находятся в безопасности, смогут начать учебный год полноценно - в очном режиме, но некоторые из соображений безопасности запустят пока только в дистанционном режиме.

Окончательное решение о форме обучения будет принято накануне 1 сентября.

- Школы готовы к очному обучению… Но окончательное решение о форме обучения будет принято накануне начала учебного процесса. Скорее всего, это будет комбинированный подход, - отметил лидер ДНР.

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