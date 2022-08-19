В больнице скончался третий энергетик, пострадавший при подрыве мины в Новоайдарском районе ЛНР

Сердце мужчины остановилось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В больнице скончался энергетик Антон Бондаренко, пострадавший при подрыве мины в Новоайдарском районе ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Республиканская сетевая компания».

Напомним, ранее сообщалось, что возле высоковольтной линии «Лисичанская» в Новоайдарском районе ЛНР на противотанковой мине подорвался автомобиль УАЗ, внутри которого находились три сотрудника Лисичанского РЭС. В результате два энергетика погибли, один получил тяжелое ранение.

Пострадавшего госпитализировали сначала в Новоайдарскую многопрофильную больницу, а позже в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

- Врачи оказались бессильны. 18 августа сердце Антона Александровича остановилось, - рассказали на предприятии.

Уточняется, что погибший работал электромонтером, во время проведения спецоперации активно участвовал в восстановлении линий электропередачи и электроснабжения Республики. Был награжден медалью «За заслуги». Энергетик скончался на 42-м году жизни. У него остались жена и двое детей.

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