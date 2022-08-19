В ДНР с 1 сентября к учебе приступят более 160 тысяч школьников

Совсем скоро учащиеся сядут за парты
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Этой осенью за учебные парты в ДНР сядут свыше 160 тысяч школьников. Об этом сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который принял участие в педагогическом совещании в Мариуполе.
- С 1 сентября учебный год в Республике начнется для более чем 160 тысяч школьников. К процессу обучения приступят 584 школы, в которых детей встретят 34 тысячи педагогов, - отметил он чуть позже в своем телеграм-канале.
По словам Дениса Пушилина, сейчас по всей стране учебные заведения активно готовятся к началу образовательного процесса – их ремонтируют, оборудуют техникой и спортинвентарем, снабжают учебниками. Педагоги же в это время проходят переобучение по российским образовательным стандартам.
Лидер Республики заверил, что учителям оказывается и будет оказываться значительное внимание - платиться достойная заработная плата, предоставляться возможности для развития. Руководителям пяти образовательных учреждений он передал благодарственные письма и благодарности от Президента России.
- Наша общая цель - здоровые, образованные, счастливые, успешные дети, патриоты своей Родины. Уверен, что, объединив наши усилия, мы справимся с этой задачей, - сказал он.
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