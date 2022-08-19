Жителей Амвросиевки в ДНР предупредили об ощутимой нехватке воды на некоторое время

В период вынужденной экономии водных ресурсов горожан просят не использовать питьевую воду для полива Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Амвросиевки остались без воды из-за повреждения подстанции, питающей водозабор. Об этом сообщил руководитель администрации Амвросиевского района Игорь Лызов.

Он пояснил, что ночью 18 августа получила серьезные повреждения и вышла из строя подстанция ТП «Карьер 2», от которой запитан Белояровский водозабор.

- Восстановить работу водозабора в ближайшее время не представляется возможным, - отметил глава района.

По его словам, также пострадал основной ввод энергоснабжения и водовода d 400 мм Центрального (Ленинского) водозабора, вследствие чего нарушена подача воды в городе. Власти уже приняли решение, как будут обеспечивать людей питьевой водой, и утвердили временный график подачи воды, который опубликуют в скором времени. Однако жителей призвали быть готовыми к острой нехватке воды.

- Уважаемые жители, будьте готовы к ощутимой нехватке воды на некоторое время! Прошу отнестись к проблеме с пониманием. В период вынужденной экономии водных ресурсов города, убедительная просьба не использовать питьевую воду для полива, - обратился глава района к населению.

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