В ЛНР новые кадровые перестановки: назначены главы двух министерств и антимонопольного комитета

Спектр задач, которые стоят сейчас перед Правительством Республики, значительно расширился. Фото: администрация города Луганска

В Луганской Народной Республике сообщили о кадровых перестановках в ряде ведомств. Так, были назначены новые главы Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности, Министерства промышленности и торговли, а также Государственного антимонопольного комитета. Эти посты возглавили, соответственно, бывший директор российского акционерного общества «Атомстройэкспорт» Константин Завизенов, замминистра промышленности и торговли Республики Татарстан Тимур Саматов и экс-начальник отдела по борьбе с картелями управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области Руслан Джалюков.

Указы об их назначении подписал Глава ЛНР Леонид Пасечник. Как отметил он позже в своем телеграм-канале, одной из главных задач Луганской Народной Республики после полного освобождения ее территории стала активная интеграция с Россией и восстановление экономического потенциала своих земель.

- Спектр задач, которые стоят перед Правительством Республики, значительно расширился, в связи с чем мною были подписаны указы о назначении, - пояснил свое решение Леонид Пасечник.

Глава ЛНР пожелал новым руководителям ведомств удачи на их посту и достижений на благо Луганской Народной Республики.

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