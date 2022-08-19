За сутки на территории ДНР под обстрелами погибли 6 человек, еще 23 получили ранения

Вражеские обстрелы не прекращаются Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По оперативным линиям представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) поступила дополнительная информация о мирных жителях, пострадавших от украинских обстрелов в городах Республики за 18 августа.

- Населенный пункт Горловка: погибла женщина 1975 года рождения, - сообщили наблюдатели.

В СЦКК назвали также общее количество жертв за прошедший день.

- Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 18 августа 2022 года составило 29 человек, из них 4 детей (6 погибли, 23 ранены), в том числе 14 человек с ранее освобожденного населенного пункта Светлодарск, - проинформировало представительство.

Напомним, днем ранее поступили сведения о гибели одного мирного жителя ДНР на ранее освобожденной территории - Красный Лиман. Ранения получили 9 гражданских лиц в Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке, а также двое людей с освобожденной ранее территории - Старомлиновки и Красного Лимана.

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