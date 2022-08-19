В ЛНР обстрелом ВСУ повреждена станция скорой медицинской помощи

Под ударом украинских боевиков оказались сразу несколько гражданских объектов Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки украинские боевики дважды подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что под прицельным огнем противника оказались два населенных пункта Республики - города Лисичанск и Стаханов. Первый из них был обстрелян ВСУ из реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган», по Стаханову применялись установки американского производства HIMARS.

В результате огневых ударов был разрушен жилой дом и пострадали несколько гражданских объектов.

- В населенном пункте Лисичанск разрушен жилой дом и повреждена станция скорой медицинской помощи, в населенном пункте Стаханов повреждена автошкола, - заявили наблюдатели.

Напомним, ранее Глава Республики Леонид Пасечник заявил, что киевский режим предчувствует свое скорое поражение, и в агонии продолжает терроризировать мирное население Донбасса. Однако военнослужащие Донбасса при поддержке российских войск отбросят украинских боевиков от границы ЛНР на безопасное расстояние.

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