В ДНР у Фонда развития промышленности новый директор

Сергея Власова назначили директором Фонда развития промышленности. Приказ об этом подписал и.о. министра промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак.

До недавнего времени Сергей Власов возглавлял Департамент промышленности Минпромторга ДНР.

Напомним, деятельность фонда направлена на повышение доступности финансирования реального сектора экономики, а также реализацию проектов, имеющих стратегическое значение и удовлетворяющих потребности Республики в продукции промышленного назначения.

Перед Фондом стоят задачи по сохранению и развитию производственного потенциала, полноценной загрузке производственных мощностей промышленных предприятий Республики, повышению инвестиционной привлекательности в отраслях промышленности.

Также стало известно, что Правительство ДНР пополнилось еще пятью специалистами из России. На должность первого заместителя министра экономического развития Донецкой Народной Республики назначен Владимир Зверков. Рустам Мингазов назначен Советником Председателя Правительства. Мина Ахвердиева назначена заместителем руководителя Аппарата Правительства. Денис Петкун назначен заместителем руководителя Аппарата Правительства. Вадим Елизаров назначен заместителем руководителя Аппарата Правительства.

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