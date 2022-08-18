В Дмитровке жители поклонились подвигам освободительницы Донбасса летчицы Лидии Литвяк

В Дмитровке жители поклонились подвигам летчицы, Героя СССР Лидии Литвяк. Фото: администрация Шахтерска

Сегодня, 18 августа, в Дмитровке состоялся митинг к 101-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Лидии Литвяк, погибшей при освобождении Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ДАН с ссылкой на горадминистрацию Шахтерска.

Лидия Литвяк - советский летчик-истребитель, командир авиационного звена, гвардии старший лейтенант, Герой СССР, занесена в Книгу рекордов Гиннеса как женщина-летчик, одержавшая наибольшее число побед в воздушных боях за всю историю боевой авиации. Она сбила лично 12 немецких самолетов и четыре - в групповом бою. Погибла 1 августа 1943 над Миус-фронтом в возрасте неполных 22 лет.

Памятное мероприятие прошло у бюста летчице. В такое непростое для региона время люди нашли возможность отдать дань памяти человеку, освобождавшему наш край от немецко-фашистских войск. В их числе - мэр Шахтерска Александр Шатов, глава Дмитровской сельской администрации Тамара Кохман.

Собравшиеся говорили о судьбе и воле усопшей, вспоминали героические страницы ее биографии. В завершении митинга возложили к мемориалу цветы. Памятник Литвяк установлен в Дмитровке в августе прошлого года.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за выброса аммиака в Донецке на территории ботанического сада погибли рыбы и некоторые виды птиц

Выброс отправляющего вещества в городе случился после обстрела ВСУ пивзавода в Донецке (подробнее)