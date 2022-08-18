В Светлодарске с мая жертвами ВСУ стали больше полусотни жителей

В Светлодарске жертвами ВСУ стали больше полусотни людей. Фото: Архив «КП»

Жертвами обстрелов ВСУ в освобожденном Светлодарске с мая стали девять мирных жителей, еще около полусотни – были ранены. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на главу администрации города Максима Козловского.

- С учетом последних «прилетов» пострадало порядка 50 человек, девять - погибли, - сказал мэр.

За это время повреждения получила гостиница «Донбасс», принадлежавшая ранее Углегорской ТЭС, ресторан «Роза ветров» и многоквартирный жилой фонд - в семи случаях необходим капремонт. Многие здания лишились остекления.

Сегодня утром украинские боевики открыли прицельный огонь по Светлодарску во время раздачи питьевой воды. В результате артналета четыре человека погибли, еще пятнадцать - ранены.

Светлодарск находится в 18 километрах к северу от Дебальцево. Рядом с городом находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций - Углегорская ТЭС. 29 апреля 2014 года в городе на митинге была принята резолюция в поддержку проведения референдума о независимости Донецкой Народной Республики. Летом 2014-го город энергетиков заняли войска Украины. Светлодарск был освобожден силами русской коалиции в конце мая 2022 года.

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