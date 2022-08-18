ВСУ нанесли артудар по Светлодарску: в очереди за водой погибли четыре человека, в том числе ребенок

В Светлодарске в результате артобстрела ВСУ погибли трое мирных жителей. Фото: Архив «КП»

Сегодня, 18 августа, украинские боевики обстреляли Светлодарск, что 18 километрами севернее Дебальцево, когда жителям раздавали воду. В результате погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщило Представительство ЛНР в СЦКК.

- Боевики ВФУ обстреляли центр города Светлодарск во время раздачи воды жителям города в районе школы и городской больницы. Три мирных жителя погибли, среди них один ребенок, и 12 человек получили ранения, - сообщили в СЦКК ЛНР.

Огонь по городу велся утром из артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО). Было выпущено пять снарядов.

ВСУ за прошедшие сутки 67 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 379 боеприпасов. По данным СЦКК, за этот период поступили сведения о гибели одного мирного жителя на ранее осовобожденной территории - Красный Лиман. Ранения получили 9 мирных в Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке, а также, двое гражданских с освобожденной ранее территории - Старомлиновки и Красного Лимана.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за выброса аммиака в Донецке на территории ботанического сада погибли рыбы и некоторые виды птиц

Выброс отправляющего вещества в городе случился после обстрела ВСУ пивзавода в Донецке (подробнее)