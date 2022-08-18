В ДНР ВСУ обстреляли участок ж-д пути к российской границе, движение поездов нарушено

Через станцию Криничная следует поезд Ясиноватая-Успенская, связывающий ДНР с Россией. Фото: Архив "КП"

ВСУ обстреляли поселок Криничная на северо-западе Макеевки, повреждено железнодорожное полотно. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на администрацию города.

- Пострадала территория поселка Криничная в Советском районе. Зафиксированы попадания на участок по улице Пушкина и в тоннель под железнодорожными путями между улицами Пушкина и Донецкой. В тоннеле сквозное отверстие, повреждено полотно и опоры, - отметили в мэрии.

Власти добавили, что железнодорожное сообщение на этом участке приостановлено.

Отметим, что через станцию Криничная следует поезд Ясиноватая-Успенская, связывающий ДНР с Россией.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки 67 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 379 боеприпасов. По данным СЦКК, за этот период поступили сведения о гибели одного мирного жителя на ранее осовобожденной территории - Красный Лиман. Ранения получили 9 мирных в Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке, а также, двое гражданских с освобожденной ранее территории - Старомлиновки и Красного Лимана.

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