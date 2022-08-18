Артистка из Донецка победила во всероссийском конкурсе «Zа тебя, Родина-мать»

Александра Гайворонская одержала победу в конкурсе патриотической песни. Фото: Донецкая муздрама

Вокалистка Донецкого музыкально-драматического театра Александра Гайворонская стала лауреатом I степени Всероссийского конкурса-фестиваля патриотической песни «Zа тебя, Родина-мать». Артистка муздрамы выступила в Волжском на главной сцене парка «Гидростроитель», исполнив песню «Ариозо матери».

В отборочном туре участвовали более тысячи солистов и коллективов из Архангельской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Нижегородской, Самарской, Тульской областей, Хакассии и Адыгеи, Чувашии и Удмуртии, Крыма, Донецкой Народной Республики и др.

- Патриотические акции способствуют объединению, которого долгие годы нам так не хватало. Здесь же название конкурса говорит само за себя. Артисты тоже встали на защиту Родины, выполняя свою культурную миссию с полной самоотдачей, - сказала генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

Победительница из Донецка в России выступала не первый раз.

- По решению жюри я прошла в финал фестиваля «Zа тебя, Родина-мать». Встречали нас очень хорошо. На концерте был шикарный звук и прекрасная организация. Каждый участник был награжден ценными подарками, – поделилась впечатлениями Александра Гайворонская.

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