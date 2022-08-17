В ДНР сообщили, когда включат одну из крупнейших в Европе Углегорскую ТЭС

Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций. Фото: сайт предприятия

Часть блоков Углегорской теплоэлектростанции в освобожденном Светлодарске планируется восстановить и ввести в эксплуатацию к лету следующего года. Об этом сегодня ДАН сообщил глава администрации Дебальцево Игорь Захаревич.

- Это очень серьезный объект для ДНР, да и для России в целом. На сегодняшний день поставлена такая задача — организовать в Дебальцево, Светлодарске, Мироновке сбор информации о людях, которые там раньше трудились. Любой большой объект должен работать на своих специалистах. Министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков обозначил, что в середине следующего года частично будут запущены блоки, — отметил мэр.

Сегодня руководитель Минуглеэнерго Андрей Чертков, и. о. гендиректора «Энергия Донбасса» Евгений Железняк посетили Углегорскую ТЭС. Также были осмотрены Мироновская теплоэлектроцентраль, обеспечивающая теплом близлежащую территорию, в том числе поселок Мироновский, и завод железобетонных конструкций, который возобновит выпуск электрических опор.

Напомним, Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций. Расположена рядом с недавно освобожденными Светлодарском, поселками Мироновский и Новолуганское.

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