Народный фронт «За Россию» привез бойцам МВД ДНР необходимое оборудование для боя

В МВД получили нужную для бойцов помощь. Фото: МВД ДНР

Нижегородский региональный штаб Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» передал гуманитарную помощь для сотрудников и военнослужащих внутренних войск МВД ДНР. Об этом сегодня сообщили в Министерстве внутренних дел Республики.

В Донецк доставлены компьютеры, планшеты, зарядные устройства, бинокли, радиостанции, квадрокоптер и прочая техника столь необходимая бойцам на поле боя. Помимо волонтеров в сборе помощи приняли участие коллеги донецких правоохранителей из Главного управления МВД РФ по Нижегородской области. А российские школьники передали воинам рисунки и открытки с пожеланиями скорейшей победы.

Сотрудники полиции и внутренних войск ДНР выразили признательность ОНФ за помощь и поддержку: «Ощущение крепкого тыла для защитников Донбасса также важно, как и специализированное оборудование».

Это далеко не первый визит представителей Народного фронта в Донбасс. Ранее они уже передавали гуманитарные грузы в Республики в рамках акции «Все для Победы», также оказывали помощь мирным жителям и беженцам.

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