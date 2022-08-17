Защитники ЛНР рассказали представителю ООН по правам человека о пытках в украинском плену

Дину Мытку встретился в ЛНР с военнослужащими Народной милиции Республики, освобожденными из украинского плена. Фото: Омбудсмен ЛНР

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Дину Мытку встретился в ЛНР с военнослужащими Народной милиции Республики, освобожденными из украинского плена. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Она подчеркнула, что зафиксированные сотрудниками УВКПЧ свидетельства жертв украинской агрессии о бесчинствах ВСУ лягут в основу соответствующих отчетов и докладов ООН.

В частности, в ходе встречи защитники Республики рассказали о казнях пленных, совершенных на их глазах украинскими карателями, о пытках и мерах психологического и физического воздействия, которыми их подвергали в плену на Украине. А также об «обвинительных приговорах» в совершении особо тяжких преступлений, постановленных без проведения судебного следствия.

- Откровения наших военных в очередной раз доказывают факт нарушения со стороны политического руководства Украины норм международного гуманитарного права, попирания императивных норм права не только в области прав человека, но и прав военнопленных, задержанных, установленных международными актами универсального характера, ратифицированными Украиной, - добавила Сердюкова.

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