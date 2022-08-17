В ДНР ранены еще четверо мирных жителей

Сегодня, 17 августа, от обстрелов украинских боевиков пострадали еще четверо мирных жителей ДНР - в Донецке и Горловке.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили о ранении в Куйбышевском районе Донецка жительницы 1975 года рождения. А в Штабе территориальной обороны ДНР заявили, что при обстреле ВСУ Петровского района Донецка по улице Ромодановской ранен мужчина.

Тем временем, появилась информация о ранении двоих жителей Горловки. Об этом сообщил глава администрации этого города Иван Приходько.

- В результате обстрела горловского посёлка Зайцево со стороны ВСУ по улице Арсеньева, 1 ранен мирный горловчанин, 1938 года рождения. Пострадавший госпиталищирован в горбольницу № 2 Горловки, - написал Приходько в своем телеграм-канале.

Спустя время мэр Горловки сообщил об ещё одном пострадавшем. Ранение мужчина получил в жилом массиве «Комсомолец» (Никитовский район Горловки) по улице Центральная, 25. Скорая медицинская помощь выехала на место происшествия.

Напомним, что ранее сообщалось о ранении в Кировском районе Донецка женщины 1979 года рождения и мужчины 1973 года рождения. Также в поселке Александровка на юго-западной окраине Донецка ранение получила мирная жительница.

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