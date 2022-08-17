В Мариуполь прибыл первый паром из Ейска

Паром «Лаврентий» может вмещать более 130 пассажиров и различные грузы. Фото: Скриншот видео ТГ/DNA

Сегодня, 17 августа было налажено паромное сообщение между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией. Первый паром «Лаврентий» прибыл из российского Ейска в морской порт Мариуполя.

- Паром совершил плановый переход в соответствии с планами Министерства обороны РФ из порта Ейска в порт Мариуполя. Шли отлично, не штормило, — рассказал журналистам представитель судна.

Протяженность маршрута — около 80 км, время в пути — порядка 7 часов. Паром может вмещать более 130 пассажиров и различные грузы. До этого момента между ДНР и Россией не было паромного сообщения.

Напомним, порт Мариуполя возобновил работу в конце мая этого года. Тогда было отгружено первое судно. Оно доставило в Ростовскую область продукцию металлопроката. В будущем морская гавань должна стать главным хабом для грузов, необходимых на восстановлении региона.

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