В Мариуполе открылось третье по счету отделение Центробанка ДНР

Новое отделение находится на проспекте Металлургов, 225. Фото: ЦРБ ДНР

Сегодня, 17 августа, в Мариуполе открылось третье по счету отделение Центрального республиканского банка. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРБ ДНР.

- В данном отделении ЦРБ осуществляются открытие и обслуживание банковских счетов физических и юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, все виды бюджетных платежей, оплата коммунальных услуг, внесение и снятие средств со счетов клиентов, оформление банковских платежных карт, обмен валюты, выдача наличных через POS-терминал, - отметили в ЦРБ.

Новое отделение находится на проспекте Металлургов, 225. Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Это уже третье по счету отделение ЦРБ ДНР. В Мариуполе уже функционируют центральное отделение по пр. Ленина, 85А, отделение по ул. Урицкого, 83/23, а также удаленное рабочее место по Володарскому шоссе, 4 (район «МЕТРО»).

В августе планируется открытие отделения ЦРБ в Левобережном районе по адресу улица Олимпийская, 175.

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