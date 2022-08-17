В России не будут штрафовать жителей Донбасса за отсутствие уведомления о съеме жилья

Для въезжающих на длительный срок в РФ упростили миграционный режим. Фото: ТГ/Селиванова

Российское правительство рассмотрит возможность послабления мер административной ответственности за отсутствие регистрации для граждан ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сегодня сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она объяснила, что в последнее время к ней часто поступают обращения от прибывших в Россию из Республик Донбасса и Украины, напуганных штрафами и другими наказаниями за отсутствие уведомления о съеме жилья и пребывание вне жилой площади, согласно данных о регистрации.

Сейчас МВД разрабатывает соответствующие поправки в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Омбудсмен также сообщила, что гражданам Республик Донбасса и Украины, которые должны были покинуть Россию до 17 августа, могут остаться — к ним не будут применяться меры административной ответственности за нарушение режима пребывания, их не будут высылать или выносить решения об ограничении въезда.

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