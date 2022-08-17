В управлении Пенсионного фонда ДНР в Ворошиловском районе Донецка продолжают принимать жителей

Украинский снаряд попал в здание по проспекту Мира, где находится райуправление Пенсионного фонда Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Управление Пенсионного фонда ДНР в Ворошиловском районе Донецка, несмотря на нанесенные зданию повреждения из-за обстрелов ВСУ, продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцполитики ДНР.

- Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения осуществляется в течение полной рабочей недели, - отметили в ведомстве.

При этом напомнили, что прием граждан в управлениях ПФ ДНР для назначения, перерасчета, возобновления выплаты пенсии проводится по предварительной записи в телефонном режиме.

Выплата пособия на погребение и недополученной пенсии в связи со смертью пенсионера проводится в порядке живой очереди либо по желанию граждан посредством предварительной записи в удобное для них время.

Выдача справок о размере пенсионных выплат проводится по предварительному заказу по номерам телефонов горячих линий управлений ПФ, по спискам управления труда и социальной защиты населения ДНР либо при обращении граждан на прием.

Консультации граждан по всем остальным вопросам проводятся по номерам телефонов горячих линий управления ПФ ДНР в Ворошиловском районе Донецка: +7 (856) 335-43-47, +7 (949) 319-07-21.

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