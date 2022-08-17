В Донецке от обстрелов ВСУ ранены трое мирных жителей

На Ветке в Киевском районе зафиксированы многочисленные разрушения. Фото: ДНРонлайн

Сегодня, 17 августа, поступила информация о новых жертвах среди гражданских лиц Донецка в результате обстрелов украинских боевиков. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрелов ВФУ по улицам Ахматовой и Чайковского в Кировском районе Донецка ранены 2 человека - женщина 1979 года рождения и мужчина 1973 года рождения. Также ВФУ атаковали поселок Александровка на юго-западной окраине Донецка, по улице Школьной ранена женщина, - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня с раннего утра украинские боевики обстреливают Киевский, Куйбышевский и Петровский район столицы. В Донецке зафиксированы многочисленные разрушения.

Со стороны Карловки в направлении Донецка запущены три ракеты РСЗО «Ураган» с противопехотными минами «Лепесток». Эти мины обнаружили в Куйбышевском районе по проспекту Кремлёвскому, возле домов №№ 33, 33а, 41, 41а.

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