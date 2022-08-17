Защитники Донбасса продолжают уничтожать живую силу и технику украинских оккупантов. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за сутки уничтожили более 75 украинских боевиков. Об этом сегодня сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, две гаубицы Д-30, один 120-мм миномет, более 20 человек личного состава, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Потери киевских силовиков от огня Народной милиции ЛНР составили до 55 военнослужащих.

- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 55 человек личного состава, 6 бронетранспортеров, 4 единицы специальной автомобильной техники, – сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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