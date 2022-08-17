Сегодня Евгению Новикову исполнилось бы 53 года. Фото: ТГ Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования семье и коллегам погибшего в Донбассе заместителя председателя Общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова. Его жизнь оборвалась 10 июля в результате обстрела со стороны украинских войск. А о гибели стало известно только 15 августа. Сегодня Евгения Новикова провожают в последний путь.

- Когда стало понятно, что не хватает рук добровольных помощников для спасения людей в воюющем Донбассе, откликнулись волонтеры из России. Они знали, что рискуют жизнями, но все равно выбрали путь служения тем, кто не выжил бы без их поддержки, — отметил в своем телеграм-канале Пушилин.

Новиков не впервые принимал участие в гуманитарных миссиях — его хорошо знали и уважали не только жители Алтая, но и Донбасса.

- Сегодня Евгению Новикову исполнилось бы 53. Его жизнь оборвал подлый обстрел со стороны украинских вооруженных формирований 10 июля. До последнего все надеялись, что он выжил, но – увы… Донбасс скорбит вместе с Алтайским краем, - сообщил Глава ДНР.

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