В ДНР назвали виновных в массовой гибели животных в Донецком ботаническом саду

Животные и растения погибли из-за выброса в воздух отравляющего вещества - аммиака. Фото: пресс-центр Донецкого ботсада

Генеральная прокуратура ДНР завела уголовное дело в отношении военнослужащих 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, чьи действия привели к массовой гибели животных и растений на территории Донецкого ботанического сада. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа страны.

Напомним, что причиной экологического бедствия, с которым столкнулся ботанический сад Донецка, стали последствия обстрела киевских силовиков. А конкретнее - выброс аммиака в воздух, который случился после разгерметизации емкости с отравляющим веществом на столичном пивзаводе, куда попали украинские снаряды.

- Указанные действия привели к превышению предельно-допустимой концентрации аммиака в атмосферном воздухе прибрежной зоны водоема на территории Донецкого ботанического сада в 10 раз, а также превышению содержания аммиака в водоеме почти в 40 раз, что в свою очередь повлекло уничтожение растительного и животного мира на территории, прилегающей к району утечки и распространения аммиака, - заявили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей 429 УК ДНР (экоцид). За такое виновным грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

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