Жителей Донецка попросили не нагружать электросети для продолжения восстановительных работ

Сейчас электрические сети не готовы к полноценным нагрузкам. Фото: mintek-dnr.ru

Администрация города Донецка обратилась к жителям Кировского, Петровского, а также Ленинского (Боссе) районов столицы, которым была возобновлена подача электроэнергии, с просьбой не нагружать электросети.

- Просьба временно ограничить ее потребление для полноценного проведения дальнейших технических работ, - обратился к дончанам в своем телеграм-канале глава мэрии Алексей Кулемзин.

Напомним, в Донецкой Народной Республике украинскими обстрелами обесточены около двухсот трансформаторных подстанций, свыше 30 тысяч квартир и частных домов остались без света. ВСУ бьют по подстанциям целенаправленно, чтобы парализовать жизнь крупных городов и лишить их жителей запасов продуктов. Вкупе с обстрелами других жизненно важных систем вылиться все это может в гуманитарную катастрофу, когда действительно единственным выходом будет тотальная эвакуация сотен тысяч людей. Украинские боевики именно этого и добиваются, тем более, что такой массовый исход населения парализует транспортные коммуникации и даст им шанс для контрудара.

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