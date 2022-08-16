В ЛНР возобновят движение автобусов между Луганском и Северодонецком

Отправка транспорта будет осуществляться каждый день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганской Народной Республике запустят новый междугородный автобусный маршрут, связывающий столицу - город Луганск - с освобожденным Северодонецком. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства страны.

Там уточнили, что автобусы данным сообщением начнут курсировать в Республике с 18 августа.

- С 18 августа 2022 года Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики открывает новый междугородный маршрут «Луганск АС-1 - Северодонецк», - рассказали в Правительстве ЛНР.

Уточняется, что отправка транспорта будет осуществляться каждый день согласно следующему графику: из Луганска автобус выезжает в 06:00, 07:00, 09:30, 13:00, 14:00, 16:00, а из Северодонецка - в 06:00, 09:30, 10:30, 13:00, 16:00 и 17:00.

Дополнительные сведения про стоимость проезда и наличие билетов можно узнать на автостанциях Республики. Пункт прибытия и отправления автобусов в самом Северодонецке находится по адресу: проспект Химиков, 36 (район рынка).

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