В ДНР уточнили обстоятельства гибели волонтера из России, которая подорвалась на противопехотной мине

Девушка подорвалась в процессе движения на автомобиле на противотанковой мине, которыми Украина дистанционно минирует густонаселенную жилую зону. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецкой Народной Республике уточнили обстоятельства гибели волонтера из России, которая подорвалась на противопехотной мине. И отметили, что погибшая не являлась журналистом RT, как было заявлено ранее. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что погибшая в Кировском районе девушка 1997 года рождения подорвалась в процессе движения на автомобиле на противотанковой мине, которыми украинские боевики дистанционно минируют густонаселенную жилую зону.

- Погибшая являлась волонтером из Российской Федерации, а не журналистом RT, как было указано ранее, - заявили наблюдатели.

Тем временем стало известно, что еще одной жертвой подрыва на украинской мине ПФМ «Лепесток» стал мужчина 1972 года рождения. Сообщается, что он был ранен в Кировском районе Донецка.

- По состоянию на 12:30 16 августа в Республике зарегистрированы уже 45 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 2 детей, на минах ПФМ «Лепесток». Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице, - проинформировали в СЦКК ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Донецке под артобстрел попали здание КП «Вода Донбасса», тубдиспансер и две школы

С самого утра город находится под прицельным огнем ВСУ (подробнее)