ВСУ обстреляли тубдиспансер и несколько школ в Донецке

Над столицей Республики вновь поднимаются клубы дыма. Фото: t.me/dnronline

Украинские боевики продолжают вести беспрерывный огонь по объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам Донецка. Под их прицельным огнем оказались сразу несколько районов столицы. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- ВФУ обстреляли Калининский район - тубдиспансер и район школы № 96, - заявили там.

Уточняется также, что в Куйбышевском районе по проспекту Колхозному повреждено здание школы № 41 - там пострадали кровля и остекление.

Тем временем в мэрии уточняют информацию по обстрелам. Сообщается, что в Кировском районе города украинский снаряд приземлился между домами №№ 21 и 22 по ул. Бирюзова. Загорелся автомобиль на стоянке у дома.

В результате обстрела ВСУ по улице Бирюзова получил ранения мужчина 1957 года рождения.

В Петровском районе Донецка в результате обстрела по улице Осоавиахима, 17 была ранена женщина 1958 года рождения. Также по данному адресу повреждено остекление дома.

Информация продолжает поступать.

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