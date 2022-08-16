Украинские боевики ударили по поселку Родаково в ЛНР из установки HIMARS, разрушены школа и жилые дома

В направлении населенного пункта противник выпустил четыре ракеты. Фото (иллюстрация): УНМ ЛНР

Украинские боевики нанесли мощный огневой удар по поселку Родаково Луганской Народной Республики. Предположительно, обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что в направлении поселка противник выпустил четыре ракеты. В результате произведенной атаки в населенном пункте были разрушены школа и жилые дома.

- По предварительной информации, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины в ночь на 16 августа 2022 года населенного пункта Родаково с применением американской РСЗО HIMARS (4 ракеты), разрушена школа и повреждено более 10 жилых домов. Дополнительная информация уточняется, - отметили в СЦКК.

Тем временем в ДНР сообщили, что с самого утра вооруженные формирования Украины ведут мощный обстрел столицы Республики. Один из нанесенных ударов по городу Донецку пришелся на местный водоканал, на территории которого возник пожар. Прибывшие на место спасатели попали под повторный обстрел - вследствие удара ВСУ была повреждена их автоцистерна.

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