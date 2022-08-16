В ДНР сообщили об уничтожении трех минометных расчетов и части бронетехники ВСУ

Операция по освобождению Донбасса продолжается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки силы русской коалиции уничтожили несколько минометных расчетов и часть бронетехники ВСУ. Кроме того, в боях за освобождение Республики ими были ликвидированы более десятка украинских военных. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и ВС РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два бронетранспортера, два автомобиля повышенной проходимости, три минометных расчета, более 10 человек личного состава, - проинформировал он.

Тем временем луганчанам удалось уничтожить до 50 украинских боевиков.

- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава, 5 бронетранспортеров, 1 танк, 8 единиц специальной автомобильной техники, - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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