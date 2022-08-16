В Макеевке под обстрелом ВСУ погибла женщина

Число жертв украинских обстрелов растет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Макеевке под обстрелом вооруженных формирований Украины погибла мирная жительница. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что трагедия произошла в Червоногвардейском районе города.

- ВФУ атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по переулку Хибинскому погибла женщина, - проинформировал Штаб.

Тем временем в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уведомили, что за прошедший день общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины составило 15 человек, из которых девять погибли и шестеро были ранены. Одной из погибших оказалась репортер российского телеканала «Russia Today». Как стало известно, девушка подорвалась на украинской мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка. От полученных ранений она скончалась в больнице.

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