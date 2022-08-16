На территории детского сада в Алчевске обнаружили полутораметровую змею

Нежданную «гостью» отловили и отправили ее в трехлитровую банку, которую закрыли для надежности крышкой. Фото: МЧС ЛНР

С территории детского сада в Алчевске вывезли полутораметровую змею. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что опасную находку обнаружили сотрудники детского сада №27, который расположен на проспекте Металлургов. Они же обратились в службу «101» и рассказали, что в расщелине кирпичных ступенек, которые ведут в здание, свернулась клубком змея.

Прибывшие на место спасатели вынудили пресмыкающееся выползти из своего укрытия. Полутораметровая змея громко шипела и извивалась, но ей быстро накинули на голову специальную петлю для отлова животных и отправили нежданную «гостью» в трехлитровую банку, которую закрыли для надежности крышкой.

- Никто ведь не знал, ядовитая она или нет. Пленницу вывезли в естественную для нее среду обитания и выпустили подальше от людей, - говорят в ведомстве.

В министерстве отметили, что вся операция заняла где-то около получаса. А мирно спавшие в это время в детском саду малыши так и не узнали, от какой опасности их уберегли взрослые.

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