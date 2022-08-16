В Кировском районе Донецка от подрыва на украинской мине «Лепесток» погибла девушка

Сведения о последствиях обстрелов и дистанционного минирования городов Республики продолжают поступать Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике зарегистрированы уже 45 случаев подрыва на украинской мине «Лепесток» мирных жителей, в том числе 2 детей. Двое из пострадавших в результате полученных травм скончались в больнице. Такие данные озвучило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что одна из жертв скончалась 15 августа в Кировском районе столицы.

- Кировский район: в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» ранена девушка 1997 года рождения. От полученных ранений скончалась в больнице, - уведомили в СЦКК.

В представительстве также уточнили информацию о последствиях вчерашних обстрелов ВФУ.

- Город Донецк, Ленинский район: ранена женщина 1979 года рождения. Населенный пункт Владимировка (включен в зону ответственности администрации Старобешевского района): погибла женщина 1968 года рождения. Информация о ранении третьего гражданского лица в населенном пункте Горловка - не подтвердилась, - заявили наблюдатели.

По данным СЦКК, за прошедший день общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины составило 15 человек, из которых девять погибли и шестеро были ранены.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Донецке жертвой агрессии ВСУ стала супружеская пара

ЧП произошло в Ленинском районе столицы (подробнее)