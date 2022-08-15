Украинские боевики обстреляли жилмассив в Горловке, погибли два мирных жителя

Украинские боевики продолжают убивать мирных жителей Республики. Фото: архив «КП»

Украинские вооруженные формирования открыли огонь по жилмассиву «Солнечный» в Калининском районе Горловки. В результате обстрела погибли два мирных жителя, трое получили ранения. Также снаряд разорвался на территории детского сада. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— В результате обстрела с позиций украинских националистических бандформирований горловского жилищного массива «Солнечный» вражеский снаряд разорвался на площадке детского сада № 91 по улице Мазиковых, 7, здание получило повреждения, — отметил мэр.

Приходько подчеркнул, что одна мирная горловчанка погибла по улице Богуна, 23. Анкетные данные других жертв устанавливаются

Кроме того, по улице Карбышева, 53 в поселке Зайцево в результате обстрела возник пожар в гараже. Сотрудники МЧС работают над ликвидацией возгорания.

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