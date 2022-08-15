Российские специалисты восстанавливают стоматологию в Волновахе

Еще одно важное медицинское учреждение восстанавливают в Республике. Фото: пресс-служба Минздрава ДНР

В освобожденной Волновахе восстанавливают стоматологическую клинику. Ремонтные работы проводят организация «СК Интех» по заказу Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

— В здании стоматологической поликлиники завершены демонтажные работы кровли. Демонтирован поврежденный участок стены, наиболее пострадавший от военных действий, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе также подчеркнули, что на данный момент ведется демонтаж перекрытия второго этажа и вывоз мусора.

Напомним, что специалисты из России и Республики продолжают налаживать мирную жизнь в освобожденных населенных пунктах ДНР. Ранее стало известно, что в Мариуполе запустили очистные сооружения. Это позволит очищать сточные воды до предельно допустимого уровня сброса веществ в море. Через несколько дней станции очистки заработают уже в штатном режиме.

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