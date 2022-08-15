Верховный суд ДНР взял паузу в деле о пяти иностранных наемниках до октября

Еще пятеро иностранных наемников предстали пред Верховным судом ДНР. Фото: ДАН

Апелляционная палата Верховного суда Донецкой Народной Республики начала слушание по делу о пяти иностранных наемниках из Швеции, Хорватии и Великобритании, воевавших на стороне Украины. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

— На скамье подсудимых Матиас Густавссон, Векослав Пребег, Джон Хардинг, Дилан Хили, Эндрю Хилл. Первые три наемника обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 232 (прохождение обучения в целях совершения преступления, предусмотренного статьей 323), статьей 323 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти), частью 3 статьи 430 (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях) УК ДНР, — сообщили в суде.

Дилану Хили предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 32 — части 1 статьи 430 (пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте и военных действиях путем содействия совершению преступления советами, предоставлением информации, а также путем устранения препятствий) и частью 1 статьи 430 (вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях) УК ДНР.

Эндрю Хиллу предъявлены обвинения по части 3 статьи 430 (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях) УК ДНР.

Все пять иностранных наемников отказались признавать свою вину.

Верховный суд ДНР взял паузу в рассмотрении дела до октября. Суд считает необходимым установить точные даты фактической сдачи в плен иностранных наемников. Сейчас они известны примерно. Кроме того, он постановил компетентным органам ДНР проверить слова Матиаса Густавссона о том, что к нему применялись незаконные методы воздействия. Хотя сам Густавссон отказался от этого.

Напомним, что раннее в ДНР к смертной казни были приговорены трое иностранных наемников. Граждане Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также подданного Марокко Саадуна Брагима судили по трем статьям УК ДНР: «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», «Наемничество» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

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