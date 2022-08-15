Краеведческий музей Донецка заключил соглашение с музеями Херсона и Санкт-Петербурга

Донецкий краеведческий музей расширяет сотрудничество с музеями Херсона и Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба ДРКМ

Донецкий республиканский краеведческий музей (ДКРМ) заключил соглашения с Херсонским областным краеведческим музеем. Ранее, 10 августа, такое соглашение было подписано Петербургским Музеем-институтом семьи Рерихов. Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела научно-просветительской работы ДКРМ Алексей Онищенко.

— Предметом соглашений музеев стало сотрудничество в области культуры и музейного дела, разработка и реализация совместных образовательных и культурных программ, внедрение новых технологий, научных разработок, проектов, а также установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, — отметил Онищенко.

Напомним, что музей в Херсоне является преемником основанного в 1890 году Музея древностей Херсонского края. Он хранит около 173 тысяч экспонатов. Музей семьи Рерихов в Санкт-Петербурге основан в 2001 году. Он посвящен семье Рерихов и их культурному наследию.

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