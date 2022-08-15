Глава МЧС вручил 51 сотруднику ведомства медали за отвагу и спасение жизней

Награду получил 51 сотрудник МЧС ДНР. Фото: пресс-служба МЧС ДНР

Глава МЧС Донецкой Народной Республики Алексей Кострубицкий отметил ведомственными наградами сотрудников спасательного ведомства из Горловки, Ясиноватой и Енакиево. Также медали и грамоты были вручены специалистам Центра управления в кризисных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— Риск, на который ежедневно в своей службе идут спасатели прифронтовых городов Донецкой Народной Республики, невозможно переоценить: выезжая на пожары, они сами оказываются под повторным артиллерийским огнем ВФУ. Спасибо вам за работу. Я горжусь, что служу с вами вместе в одном коллективе, — отметил глава министерства.

Медали МЧС ДНР «За спасение жизни», «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», «За отвагу на пожаре», «За содействие делу спасения», а также Почетные грамоты и благодарности из рук Министра МЧС ДНР получил 51 сотрудник спасательного ведомства.

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