Жители Мариуполя могут получить выплаты для покупки угля

Мариупольцы смогут получить выплаты от государства на покупку угля. Фото: МВД ДНР

Мариупольцы льготной категории могут получить компенсационную выплату на приобретение твердого топлива. Управление труда и соцзащиты населения начинает принимать заявления с 15 августа на основании Указа Главы ДНР № 276. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

— Размер компенсации для лиц, зарегистрированных и проживающих в жилых помещениях с печным отоплением, составляет 9000 рублей, а для лиц, зарегистрированных и проживающих в жилых помещениях с кухонным очагом на твердом топливе – 4500 рублей, — отметил мэр.

Он подчеркнул, что для подачи заявления нужно обратиться УТСЗ района и предоставить копии и оригиналы паспорта, ИНН, справки о наличии печного отопления и трудовой книги.

К льготным категориям относятся ветераны ВОВ и члены семей погибших ветеранов; члены семей погибших защитников ДНР; лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы 1 и 2 категории; многодетные семьи; пенсионеры государственных ликвидированных горных предприятий и другие категории.

Напомним, что ранее в ДНР расширили список льготных категорий, которые могут получить компенсацию на покупку твердого топлива.

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