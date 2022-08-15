В Горловке ранены два мирных жителя, повреждены дома

Повреждения получил дом по улице Гайдара, 42 в Горловке. Фото: пресс-служба администрации Горловки

Украинские боевики открыли огонь по Никитовскому району Горловки. В результате обстрела ранения получили две мирные жительницы. Пострадавшая 1949 года рождения ранена на улице Седова, 44/1. Вторая жертва украинских боевиков была ранена по улице Черняховского 59/1. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— По уточненной информации, результатом агрессии украинских боевиков стало повреждение дома по улице Полетаева, 38, что в поселке Зайцево (Никитовский район Горловки), — отметил мэр.

Приходько подчеркнул, что зафиксированы повреждения домов в горловском поселке шахты им. Н. А. Изотова по адресам: ул. Седова, 52/1, ул. Черняховского, 63, ул. Черняховского, 59/1, ул. Черняховского 59/2, ул. Вознесенского, 31. Кроме того, частично обесточены горловские поселки шахты им. Н. А. Изотова и Мичурина.

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