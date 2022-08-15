В Мариуполе запустили очистные сооружения

Вода в Мариуполе Вода проходит глубокую очистку по всем показателям. Фото: Минстрой ДНР

В освобожденном Мариуполе начали работу очистные станции. Они позволяют очищать сточные воды до предельно допустимого уровня сброса веществ в море. Через несколько дней станция заработает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

— Биологическая очистка сейчас проходит полный цикл. Все загрязнения, которые мы получаем в сточных водах, расщепляются. Мы вырастили свой биоценоз (совокупность бактерий и микроорганизмов), который практически достиг совершенства. В нем сейчас около шести видов микроорганизмов, не считая простейших, которые очищают нашу сточную воду, — рассказала мастер–технолог комплекса очистных сооружений Мариуполя Надежда Сизова. — Благодаря ему стоки очищаются как при довоенном уровне. Сейчас самое главное – стабильное электроснабжение.

Напомним, что ранее в Мариуполь вернулось газоснабжение. Первые абоненты Жовтневого района города уже подключены к газотранспортной сети. Полноценное возобновление подачи газа планируется к началу отопительного сезона.

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