В Куйбышевском районе Донецка ВСУ обстреляли жилые дома

След попадания "Града" в многоэтажку хорошо заметен Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Вечером 14 августа ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по жилым домам и зданиям на улице Куйбышева близ крупного торгового центра «Галактика».

Этот район подвергается атакам со стороны ВСУ постоянно. Целью обстрелов являются дома и гражданская инфраструктура. Сейчас еще и разбрасывают мины "Лепесток", на которых подрываются мирные жители.

- Здесь нет военных объектов, - говорит местный житель Сергей Новиков. – В радиусе их обстрела три детских садика, две школы, детская больница, ЖЭК и храм. Но бьют по этому району постоянно.

Предположительно, снаряды «Града» прилетели в 16 – этажный дом близ крупного торгового центра «Галактика» со стороны Авдеевки. Раньше по этому району велись обстрелы со стороны поселка Пески, где были хорошо укрепленные украинские позиции. Но сейчас союзные войска и силы ДНР их выбили. Так что первоочередная задача наших военных – освободить Авдеевку.

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