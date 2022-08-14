В ДНР в результате артударов ВСУ погибли два мирных жителя

В Донецке в результате артударов ВСУ погибли два мирных жителя. Фото: Архив «КП»

Сегодня, 14 августа, от огня ВСУ погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Один из погибших - мужчина 1945 года рождения. Смерть застала его на улице Пятницкого в Куйбышевском районе Донецка. Второй мирных житель погиб в Макеевке.

- При обстреле Червоногвардейского района Макеевки на переулке Цигарелли погиб мужчина 1962 года рождения, - говорится в сообщении штаба.

По данным СЦКК, ВСУ за прошедшие сутки 57 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 371 боеприпас. В результате погибли 5 мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке и Зайцево. Ранения получили 15 гражданских в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, Старомихайловке, один с ранее освобожденных территорий – с Старомайорского.

Противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

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