В Донецке жертвой агрессии ВСУ стала супружеская пара. Фото: Архив «КП»

Сегодня, 14 августа, в Донецке в Ленинском районе жертвой агрессии украинских боевиков стала супружеская пара. Мужа осколками снаряда 155-го калибра (стандарт НАТО) убило, а его супругу – ранило. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- При обстреле Ленинского района города на улице Азовской погиб мирный житель 1951 года рождения, его жена 1954 года рождения получила ранение, - сообщили в штабе теробороны.

По данным Представительства ДНР в СЦКК, вооруженные формирования Украины открывали огонь по этому району около 17.08 со своих позиций в оккупированной Орловке, выпустив три снаряда НАТОвского калибра.

Ранее сегодня сообщалось о гибели мирных жителей - в Куйбышевском районе Донецка и Макеевке.

Отметим, что за прошедшие сутки ВСУ 57 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 371 боеприпас. В результате погибли 5 мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке и Зайцево. Ранены 15 гражданских в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, Старомихайловке, еще один с ранее освобожденных территорий – с Старомайорского.

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