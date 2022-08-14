В Донецке назвали виновных во вчерашнем обстреле города

13 августа вечером ВСУ нанесли артудар по Киевскому району Донецка. Военные эксперты СЦКК ДНР уточнили применяемое вооружение и направление ведения огня.

- Вооруженные формирования Украины произвели обстрел гражданской инфраструктуры столицы с направления своих позиций, расположенных в районе Очеретино, применив артиллерийские системы калибра 155 миллиметров, - говорится в сводке. – Это зона ответственности 110-й Отдельной Механизированной Бригады (командир - полковник Кураш Е.Ю.).

Последствия обстрела Донецка. Фото: СЦКК

- Вооруженные формирования Украины произвели обстрел гражданской инфраструктуры столицы с направления своих позиций, расположенных в районе Очеретино, применив артиллерийские системы калибра 155 миллиметров, - говорится в сводке. – Это зона ответственности 110-й Отдельной Механизированной Бригады (командир - полковник Кураш Е.Ю.).

В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры: ул. Челюскинцев, 198 «а» - корпус №8 Донецкого национального университета - посечена стена, повреждено 19 оконных блоков; пр. Мира, 10 – корпус № 5 Академии управления и государственной службы; Пенсионный фонд - зафиксировано возгорание.

Ранее сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки 57 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 371 боеприпас. В результате погибли 5 мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке и Зайцево. Ранения получили 15 гражданских в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, Старомихайловке, один с ранее освобожденных территорий – с Старомайорского.

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