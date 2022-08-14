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Политика14 августа 2022 13:50

В Донецке назвали виновных во вчерашнем обстреле города

Под ударом оказался центр столицы
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК

13 августа вечером ВСУ нанесли артудар по Киевскому району Донецка. Военные эксперты СЦКК ДНР уточнили применяемое вооружение и направление ведения огня.

- Вооруженные формирования Украины произвели обстрел гражданской инфраструктуры столицы с направления своих позиций, расположенных в районе Очеретино, применив артиллерийские системы калибра 155 миллиметров, - говорится в сводке. – Это зона ответственности 110-й Отдельной Механизированной Бригады (командир - полковник Кураш Е.Ю.).

Последствия обстрела Донецка. Фото: СЦКК

Последствия обстрела Донецка. Фото: СЦКК

- Вооруженные формирования Украины произвели обстрел гражданской инфраструктуры столицы с направления своих позиций, расположенных в районе Очеретино, применив артиллерийские системы калибра 155 миллиметров, - говорится в сводке. – Это зона ответственности 110-й Отдельной Механизированной Бригады (командир - полковник Кураш Е.Ю.).

В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры: ул. Челюскинцев, 198 «а» - корпус №8 Донецкого национального университета - посечена стена, повреждено 19 оконных блоков; пр. Мира, 10 – корпус № 5 Академии управления и государственной службы; Пенсионный фонд - зафиксировано возгорание.

Ранее сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки 57 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 371 боеприпас. В результате погибли 5 мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке и Зайцево. Ранения получили 15 гражданских в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, Старомихайловке, один с ранее освобожденных территорий – с Старомайорского.

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