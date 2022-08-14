Вода по жесткому графику: Почему для снабжения городов ДНР не используют воду из скважин

До сих пор у многих в кранах нет воды Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Шахтные воды не пригодны для потребления и не могут использоваться для решения проблемы с водоснабжением в ДНР. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на ГУП ДНР «Вода Донбасса».

- На сегодня использование шахтных вод не представляется возможным. Их качество, в силу большого количества солесодержаний, а также ионов тяжелых металлов, не соответствует СанПиН. Такая вода не пригодна для потребления, - ответили в пресс-службе на вопрос о возможности использования таких вод для снабжения Донецка, Макеевки и Горловки.

Уточняется, что использование водяных скважин допустимо, но их число ограничено, а источники подземного водозабора, которые смогли бы обеспечить централизованное водоснабжение, на территории Донецка отсутствуют.

В Республике перебои с водой начались в феврале. Виной всему – обстрелы украинскими боевиками ключевых объектов водоснабжения. Для решения проблемы в стране активно возводят дополнительные водные магистрали, а также бесплатно подвозят жителям питьевую и техническую воду. На сегодня жители получают воду по жесткому графику – один раз в несколько дней. И только вечером. Причем напор такой, что воду в трубах многоэтажек зачастую выдавливает не выше первого этажа. До сих пор многие ее набирают в подвалах из специально сделанных работниками жэков кранов.

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