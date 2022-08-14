НМ ДНР: 100-я бригада наступает на Невельское

Идет наступление на Невельское. Фото: НМ ДНР

После освобождения Песок Союзные войска продолжают выбивать вооруженные формирования Украины с населенных пунктов на донецком направлении. В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили о наступлении на Невельское.

- 100-я бригада наступает на Невельское, - сообщили в оборонном ведомстве Республики, отметив, что наступление на западе Донецка продолжается. - Это героическое подразделение выбивает нацистов из Невельского и эффективно подавляет их очаги сопротивления.

Бойцы 100-й бригады Республики уверены, что в скором времени и этот населенный пункт будет освобожден.

Тем временем командир интернациональной бригады «Пятнашка» ДНР Ахра Авидзба («Абхаз») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что позиции войск ДНР находятся в десяти минутах пешего движения от Авдеевки. Однако приступить к полноценному штурму целесообразно после того, как город будет окружен.

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